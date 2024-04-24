Bakan Işıkhan: Önümüzdeki süreçte denetimler çok daha sıkı yapılacak

Bakan Işıkhan, "Çalışma Hayatına Vizyoner Bir Anlayışla Bakarken, Sanayicilerimizin Beklentileri ve Çözüm Önerileri" ana gündemiyle düzenlenen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi 2024 yılı nisan ayı olağan toplantısında bir konuşma yaptı.

Türkiye olarak gerek küresel finans koşulları, gerekse son yıllarda üst üste atlatılan doğal afetler ve salgın dönemi nedeniyle içinden geçtikleri sürece rağmen, yatırım, üretim ve istihdam politikalarının gelecek hedefleri bağlamında en önemli gündem maddeleri olmaya devam ettiğini ifade eden Işıkhan, bu vizyonun en önemli bileşenini ise sanayi sektörünün oluşturduğunu söyledi.

Işıkhan, kurulduğu günden beri, milletiyle yürüyen bir hükümet olduklarını, çeyrek asra yaklaşan süreçte olmaz denilen, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yerine getirdiklerini ifade etti.

Bunların temelinin bilimsel analizlere ve geçmiş tecrübelere dayanan, ayakları yere basan bir gelecek perspektifiyle gerçekleştiğine işaret eden Işıkhan, dünyayı derinden sarsan küresel bir salgından, 6 Şubat 2023 depremlerinden, üst üste gelen doğal afetlerden, bölgede süren çatışma atmosferinin olumsuz etkilerinden alınlarının akıyla çıktıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, bugün şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini anlatarak, "Ülkemiz, zorlu küresel koşullara ve yaşadığımız afetlere rağmen, Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında, yıllık bazda en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasındadır. 2023 yılında yüzde 4,5 oranında büyüdük. Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2023 yılında cari fiyatlarla 307 bin 952 lira, ABD doları cinsinden 13 bin 110 olarak hesaplandı." diye konuştu.

İstikrarlı bir yatırım-üretim sürecinin istihdam artışını da beraberinde getirdiğine işaret eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Son dönemdeki istihdam rakamları da bu durumu teyit eder mahiyettedir. Bilhassa, son aylarda istihdam ve iş gücünde istikrarlı ve etkileyici bir ivme yakaladık. Ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bir önceki yıla göre iş gücü sayısı 775 bin kişi, istihdam sayısı 1 milyon 156 bin kişi artmıştır. Oransal olarak bakacak olursak iş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranı 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu, vatandaşlarımızın iş gücüne daha aktif bir şekilde katıldığını ve ekonomimize güvenle hizmet ettiğini gösteren önemli bir sonuçtur."

Işıkhan, bu başarıda iş insanlarının desteğinin önemli olduğunu belirterek, "İşverenlerimizin istihdam rakamlarını artırmalarına mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdik. Bir taraftan yatırım ve üretim ortamını iyileştirirken, bir yandan da işe alımlarda, nitelikli işgücü temininde sağlam bir köprü olma görevimizi de yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın istihdam oranında da belirgin bir artış olduğunu, bu oranın bir önceki yıla göre 1,2 puan artığını vurgulayan Işıkhan, kadınların istihdamını desteklemek adına 9 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıkları İş Pozitif ile özellikle kayıtlı kadın istihdamında önemli bir mesafe kat ettiklerini anlattı.

Bakan Işıkhan, 9 Şubat'tan beri Türkiye genelinde işe yerleştirilen kadın sayısının bugün itibariyle 100 bin kişiye ulaştığını aktararak, İstanbul'da ise 31 bin 543 kadının iş sahibi olduğunu söyledi.

İş Pozitif uygulamasında olduğu gibi tüm programlarında İstanbul'un öneminin çok büyük olduğunun altını çizen Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla istihdam sürecine adeta yeni bir soluk getirdik diyebiliriz. Projeyle hem kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi, hem de işveren ve iş arayan arasındaki iletişimi daha kolay hale getirmeyi hedefledik. Hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımızı size söyleyebilirim. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Işıkhan, çalışma hayatının önemli gündem maddelerinden birinin iş kazaları olduğunu hatırlatarak, "Özellikle son zamanlarda bir takım üzücü haberler üst üste geldi. Bu elim hadiselere ve ciddi can kayıplarımıza sebep olan iş kazaları bizlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda sadece rehberlik rolünün değil aynı zamanda teftiş ve denetim görevlerinin de altını çiziyorum, sıfır toleransla, büyük bir hassasiyetle artırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

Çalışma hayatında her zaman güvenli bir ortam sağlamak için yoğun bir gayret içinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yüksek tutulması ve kayıt dışı istihdamla mücadele konularında daha etkin adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle önümüzdeki süreç, denetimlerin çok daha sıkı yapılacağı bir süreç olacak. Bu konularda sıfır tolerans ve sıfır taviz ile çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği konusunu, artık yüzyıllık planlar yapan Türkiye'nin ana gündem maddesi olmaktan çıkarmamız lazım. Bu hususta özellikle sizlerden büyük bir hassasiyet bekliyorum."

- "Denetimlerimizi daha sık gerçekleştireceğiz"

Bakan Işıkhan, kayıt dışı istihdam konusunda da kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirterek, "Kayıt dışı istihdam, hem çalışanların haklarını ihlal etmekte hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle, kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek, denetimlerimizi daha sık gerçekleştireceğiz. Bu denetimlerin amacı, iş yerlerimizin mevcut standartlara uyumunu kontrol etmek ve gerekli önlemleri almayanları tespit etmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışma Meclisi'ni 5 yıl aradan sonra, 29 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ve tüm paydaşların katılımıyla yeniden toplayacaklarını anımsatan Işıkhan, bu istişare sürecinde, özellikle kayıt dışı istihdam, çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma hayatının ana gündem maddelerine dair kalıcı çözümler üretmeye gayret edeceklerini söyledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da programda bir konuşma yaptı.