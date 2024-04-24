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Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından darp edilerek öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si 8 yıl hapis cezası alırken, bir diğer sanık ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Kararı duyan Uman'ın anne ve babası ayakta durmakta zorlanırken, "Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?" 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 18:57, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 19:02
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Çocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?

Olay, 15 Mayıs 2022 yılında Kemalpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Kıvanç Uman ile Y.K. (15) arasında kız meselesi sebebiyle kavga çıktı. Çıkan kavgaya 2 kişi daha müdahil oldu. Şahısların darbeleriyle yere yığılan Kıvanç ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kıvanç Uman, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri; H.M.K. (17), Y.K. (15), Y.A. (17), Y.S.K. (16) ve A.B.K.'yı (17) gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında Y.S.K. ve A.B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölüme götüren kavga anı telefonla çekildi

Ölüme götüren kavganın görüntüleri de dosyada yer aldı. Görüntülerde ilk önce Kıvanç Uman ile Y.K'nin kavga anları yer alıyor. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kıvanç Uman'ın yere düştüğü, Y.K'nin art arda vurmaya devam ettiği görülüyor. Ayrıca görüntüleri çeken çocukların ise "Vur lan vur, devam, durma, patlatsana, vursana yüzüne, dizinle çak dizinle, gücü kalmadı çak artık. Karnına diz at" diye bağırdıkları duyuluyor. Y.K'den sonra H.M.K'nin gelerek Kıvanç Uman'a yumruk attığı görüntülerin son bulduğu görülüyor.

H.M.K. ile Y.A. 8 yıl, Y.K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı

Sanıklar Y.K., Y.A. ve H.M.K. hakkında "kasten öldürme"; Y.S.K. ve A.B.K. hakkında ise "azmettirme" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Davanın gizli yürütülmesi sebebiyle basın mensupları duruşmaya alınmadı. Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Eylemlerinin neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçundan sanıklardan H.M.K. ile Y.A. 8 yıl, Y.K. ise 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. A.B.K. ile Y.S.K. ise "Kasten insan öldürmeye azmettirme" suçundan beraat etti.

"Oğlumun değeri 8 yıl mı?"

Kararı duyan Kıvanç Uman'ın anne ve babası ayakta duramadı. Aile gözyaşlarına boğulurken, verilen karara da tepki verdi. Adliyeden çıkan anne Derya Uman, "Oğlum geri dönüşü olmayan yola gitti. Oğlumun değeri 8 yıl mı? Oğlum hayvan değildi, insandı, çocuktu. Ben oğlumla gurur duyuyorum ve hep duyacağım. Ama onlar her zaman katilin anne babası olacak. Katil damgası asla onlardan çıkmayacak. Bu dünya onların olsun ama hiç kimsenin hikayesi bitmedi. Karar itiraz edeceğiz. Hak 8 sene mi? diye konuştu.

Baba Orhan Uman ise, "15 yaşındaki çocuğun hayatı bu kadar ucuz olamaz. Sanıklar 8 yıl aldı. Hayvanlara yapılan saldırılarda insanlar daha fazla ceza alıyor. 15 yaşında gencecik bir çocuk öldü" ifadelerini kullandı.

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