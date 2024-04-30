Belediye Başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesi

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 7'nci maddesine istinaden çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin "hediye alma ve menfaat sağlama yasağı" ilkesini düzenleyen 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, "kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler."

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun bir kararına göre (T: 11/06/2009, D.N: 2008/59, K.N: 2009/23, R.G: 26.06.2009-27270); belediye başkanı tarafından düğün, sünnet vb. törenlerde takılan altın ve kıymetli maden türünden hediyelerin bedelinin belediye bütçesinden karşılanamayacağını belirtmiştir.

Yönetmelik ve Kurul Kararı dikkate alındığında, belediye başkanları düğünlerde belediye bütçesinden hediye olarak altın vermesi mümkün değildir.

Ancak, Sayıştay Temyiz Kurulu'nun bir kararında (Tutanak Tarihi: 04.03.2014, Tutanak No: 38519); belediye başkanının belediyeyi temsilen katılmış olduğu nişan, nikah ve düğün törenlerinde altın hediye etmesi, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama Yönergesinin (Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı'nın 25.4.1984 gün ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuştur.) 10'uncu maddesinde (Diğer Tören Giderleri: Madde 10: Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir) düzenlenen mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için gerekli sayılan etkinlikler kapsamında bulunduğundan yapılan harcamada mevzuata aykırılık görülmemiştir denilerek tazmin hükmü kaldırılmıştır.

Sonuç olarak, 5176 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kararı dikkate alındığında belediye başkanlarının düğünlerde altın hediye etmesini mevzuata uygun görmezken, bahse konu Sayıştay Kararında atıf yapılan Yönergede belirtilen etkinliklerde harcama yapılabilir diyerek mevzuata uygun olduğuna hükmedilmiştir. Bu ikili durumda, her belediye başkanının kamu kaynaklarını kendi kaynağı gibi görüp ona göre hareket etmesi, kamu kaynağının bir emanet olduğunu bilerek davranması ve hesabını veremeyecek şekilde harcama yapmaması gerekir.