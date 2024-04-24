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Cadde ortasında ateş edip bir genci kovaladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde pompalı tüfekli bir saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2024 21:06, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 21:47
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Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde pompalı tüfek bulunan saldırgan, cadde ortasında ateş ederek bir kişiyi kovaladı. O sırada şahıs, pompalı tüfekli saldırgandan koşarak kaçtı. Yaşananlara anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişini tişörtünün yırtık olduğu, can havli ile kendisini kovalayan pompalı tüfekli saldırgandan kaçtığı anlar yer aldı. Saldırgan ve kaçan şahısla ilgili bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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