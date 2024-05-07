Belediye Başkanları başkanlık görevi bitiminde kamu görevine atanabilir mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 39'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre; belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır. Bu madde, 657/68-B kapsamında değerlendirildiği gibi belediye başkanlığı görevinin sona ermesinden sonra kamu kurumlarında Devlet memuru olarak çalışmaya devam edenlerin belediye başkanlığında geçen çalışma süreleri kıdem, kazanılmış hak aylık hesabı gibi uygulamalarda memuriyette geçmiş gibi değerlendirilir.

Bu madde, belediye başkanlarının başkanlık görevinin bitiminde kamu görevine atanabilmesini sağlamaz, başkanlık görevinden önce memuriyet görevi olanların atanabilmesini sağlar. Kısaca, daha önce memuriyeti olmayan ve serbest çalışan kişiler için belediye başkanlığı görevi memuriyete atanma veya geçme hakkı sağlamaz.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu'nun Ek Madde 3'e göre; subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak belediye başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Bu düzenlemeye göre, belediye başkanlarının yeniden aday olamaması veya seçilememesi halinde emekliliğe hak kazanamaması şartıyla daha önceki çalıştığı kurumun takdirine bağlı olarak göreve atanabilirler.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşünde (Tarih:19.06.2009, Bülten Sayısı:30); daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken belediye başkanı olan ancak tekrar yapılan seçimlerde belediye başkanlığını kazanamayan ilgilinin yeniden memuriyete dönmesi durumunda hangi unvanlı kadrolara atanabileceği hususunda; daha önce görev yaptığı aynı unvanlı kadroya veya bu kadroyla aynı düzeyde bulunan kadrolara, daha önce görev yaptığı unvana göre görevde yükselme mahiyetinde değerlendirilmeyen unvanlı kadrolara başvurulan kurumların takdirinde bulunduğu değerlendirilmiştir.

