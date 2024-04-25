Ankara'da 2 kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

İlçenin Tatlar Mahallesi'nde dün akşam bir mesire alanında çıkan kavgada işletmeci Murat Yılmaz ile çalışan Alaeddin Albaba'yı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı belintilen zanlı Y.E.H, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

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