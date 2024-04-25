Ankara'da 2 kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 14:33, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:32
İlçenin Tatlar Mahallesi'nde dün akşam bir mesire alanında çıkan kavgada işletmeci Murat Yılmaz ile çalışan Alaeddin Albaba'yı silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı belintilen zanlı Y.E.H, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.