25 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temalı Çocuk Zirvesi'ne katılacak, Fildişi Sahili Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya gelecek ve Anayasa Mahkemesi 62. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/10.30/17.00/Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de Türkiye-Kazakistan İş Forumu'na, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni'ne ve ortak basın açıklamasına katılacak, Bükreş'te Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/11.30-16.00/Bükreş)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Davası Duruşmasını izleyecek, CHP Çorlu İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını, CHP İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/09.30/12.30/13.30/14.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Zirvesi'ne katılacak.

(TBMM/10.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ATO Congresium'da RTÜK Etik İlkeler Rehberi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Cumhuriyet Müzesi'nde Devr-i Amber Sergisi'ni gezecek.

(Ankara/11.00/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Avrupa Birliği, Bilim, Araştırma, Teknoloji ve Yenilik Yüksek Düzeyli Diyalog 2. Toplantısı ile Yaşam Bilimleri KOBİ'leri İçin Küresel Rekabetçiliğe Doğru Ar-Ge Destek Laboratuvarlarına Destek Projesi Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/13.15/15.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Oda Başkanları Bilgilendirme, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 81 il esnaf birlikleri başkanları ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.30/10.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

4- TÜİK, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini, Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını ve haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda kuruluş yıl dönümü etkinliği ile Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilen Ömer Çınar için yemin töreni düzenlenecek.

(Ankara/09.30/14.00)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, beşinci gününde Bodrum-Kuşadası etabıyla devam edilecek.

(Muğla)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen binlerce gencin katılımıyla Kocadere, Conkbayırı ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "57. Alay Vefa Yürüyüşü" programlarına katılacak.

(Çanakkale/04.30-12.00)

3- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Danilo's Pizza Bursa Antspor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u konuk edecek. Bodrum Basketbol'un 2-1 önde olduğu seride, 3 galibiyete ulaşacak takım Kadınlar Süper Ligi'ne yükselecek.

(Bursa/15.30)

4- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.

(Rimini)