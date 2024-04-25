Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun olacak
Anayasa Mahkemesi 62'nci yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 07:46, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 07:29
Yüksek Mahkeme'nin kuruluşunun 62'inci yılında Yüce Divan Salonunda tören düzenlenecek.
Saat 14:00'te başlayacak etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.
Büyükelçiler Güven Mektubu Takdim Törenine katılacak.
Törenin ardından Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul edecek.