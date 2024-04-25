Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta siyasi partilerin temsilcileri ile görüşerek, yeni anayasaya ilişkin süreci başlatacak.

Kurtulmuş, gerçekleştireceği ziyaretlerde siyasi partilerden belli bir süre içinde yeni anayasaya ilişkin önerilerini vermelerini isteyecek. Bir yandan da üniversiteler, STK'lar, akademisyenler ve anayasa hukukçularının görüşleri alınacak. Ortaya çıkan taslaklar ve görüşler bir 'Anayasa havuzunda' toplanacak. Ardından da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak bir komisyon hangi maddeler üzerinde uzlaşılacağına yönelik çalışma yapacak. Yeni anayasaya ilişkin süreci TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek.

GÖRÜŞLER HARMANLANACAK

AK Parti ve MHP, anayasanın baştan sona değiştirilerek, sivil bir metnin ortaya çıkarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan anayasa çalıştaylarında taslak bir metin ortaya çıkarılmıştı. MHP'nin de daha önce hazırlığını yaptığı 100 maddelik bir taslağı bulunuyor. Bu taslaklarla birlikte muhalefetten ve diğer toplum kesimlerinden gelen öneriler harmanlanarak, ortak bir metnin hazırlanması hedefleniyor.

'50 ARTI 1' TARTIŞMASI

Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde en büyük tartışma hükümet sistemi üzerinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri adım atılmasını istemiyor, sadece sistemin aksayan yönlerinin tadil edilmesini savunuyor. AK Parti'de 50+1 şartının değiştirilmesi görüşü de hakim, ancak MHP bu tartışmalara soğuk bakıyor ve 50+1 ilkesinin, sistemin ana omurgası olduğunu savunuyor. Muhalefet cephesinde ise güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden önerilerin gündeme getirilmesi bekleniyor.

Sürecin tamamlanmasından sonra, partiler arasında tam mutabakat sağlanırsa, baştan sona yeni ve sivil bir anayasa metni ortaya çıkacak. Ancak, bu ihtimal çok düşük olarak görülüyor. AK Parti, bu ihtimal gerçekleşmezse bile, üzerinde uzlaşılan maddelerin gündeme getirilmesini hedefliyor.