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Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı

Yılbaşından bu yana trafik poliçelerine gelen yüzde 30 zammın ardından, fiyat belirlemede yeni bir yönteme geçildi. Buna göre trafik poliçe fiyatları belirlenirken 'asgari ücret zammı' da dikkate alınacak. Uzmanlar mayıs itibarıyla poliçelere yüzde 3 zam gelebileceğini belirtiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 08:06, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 08:04
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Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Trafik poliçe fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 30 zamlandı. Tüketicilerin tepkileri ve poliçe yaptırım oranlarının düşmesi nedeniyle Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, poliçe fiyat artış kriterlerinde değişikliğe gitti.

Yapılan düzenleme ile birlikte mayıs ayı itibarıyla poliçe fiyatları 'hasar maliyet endeksine' göre yapılacak. Trafik poliçelerinin belirlenmesinde; 'otomobil parça ve onarım fiyat artışı'na, 'enflasyon'un ve en önemlisi 'asgari ücret zamları'na bakılacak. Normal şartlarda aylık yüzde 5 ila yüzde 10 oranında yapılan zamların, aylık yüzde 2-3'lere düşmesi bekleniyor.

Trafik poliçesi zamlarında asgari ücret artışlarının etkili olmasını 'olumlu bir gelişme' olarak değerlendiren sigorta acentesi Selin Güler "Maliyet endeksini asgari ücret artışı ve enflasyon etkiliyor. Asgari ücrete temmuzda zam yapılmazsa bu trafik sigortasında da fiyatın çok fazla artmayacağı anlamına geliyor. Trafik sigortasında fiyatlar kısacası araç fiyat artışına, asgari ücret artışına, parça fiyatları ve onarım maliyetlerine ve enflasyona bakılarak belirlenecektir. Bunların karışımından bir fiyat endeksi çıkacaktır. Sürücüler fiyata itiraz edemeyecek, sigorta şirketleri az artırdın, zarar ettim diyemeyecek" dedi.

Öte yandan kasko özel bir poliçe olduğundan dolayı maliyet endeksi geçerli olmayacak. Kasko özel olduğu için sigorta şirketleri zaten fiyatı özel tekniklere göre serbestçe belirleyebiliyor.

POLİÇE YAPTIRMA ORANI DÜŞMÜŞTÜ

Uzun bir süredir trafik poliçe kesimlerinde problemler yaşandığını söyleyen Güler "Fiyatlar şirketten şirkete farklılık gösterebiliyor. Devletin belirlediği bir 'tavsiye edilen fiyat' var ancak şirketler bu rakamların üstüne ekstra kar marjı koyabiliyorlar. Bunun da önüne geçilmiş olacak. Birçok kişi arabasını otoparktan çıkarmamak pahasına poliçe yaptırmak istemiyordu. Çünkü fiyatlar ciddi boyutlara ulaşmıştı. Eski sistem ile devam etse, bu yıl sonunda, yılbaşına göre poliçe fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artacaktı" diye konuştu.

SAHTE POLİÇELERE DİKKAT UYARISI

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), dolandırıcıların sahte poliçe satarak vatandaşları zarara uğrattığı yönünde şikayetler aldıklarına yönelik kamuoyu duyurusunda bulundu. Birlikten yapılan açıklamaya göre özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcılar, kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıtıyor. Bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere sebep oluyorlar. Sigortasının olduğunu düşünen vatandaşlar hem maddi zarara uğruyor hem de trafikte kusurlu duruma düşüyor. Duyuruda, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezinin (SBM) web sitesindeki Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranını hatırlatan TSB, vatandaşların bu yolla sadece Kimlik No. ve Plaka No. bilgileri ile bütün sigorta şirketlerinin primlerini tek bir ekranda görebildikleri belirtildi.

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