Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,17 lira indirim geldi.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,97 TL'ye, Ankara'da 41,87 TL'ye, İzmir'de 42,12 TL'ye geriledi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,49 TL

Motorin: 40,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,58 TL

Motorin: 40,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,46 TL

Motorin fiyatı: 41,87 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,72 TL

Motorin fiyatı: 42,12 TL