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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir ve Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 09:06, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 08:59
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkez, Dikili ilçesi ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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