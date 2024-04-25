Babasına kızıp evi yaktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net