Babasına kızıp evi yaktı
Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 09:40, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:08
S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.