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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 16:37, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:39
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 515 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 508 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 753 bin 899,34 lira, işlem miktarı ise 512,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 271 milyon 175 bin 500,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.450.000,002.298,00
En Düşük2.495.000,002.305,00
En Yüksek2.515.000,002.399,00
Kapanış2.508.500,002.326,00
Ağırlıklı Ortalama2.509.008,812.325,31
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.259.753.899,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)512,44
Toplam İşlem Adedi27

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