18 yıldır aranan zanlı Manisa'da yakalandı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi H.Z'nin (42) Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

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