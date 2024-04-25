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Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 10:49, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:49
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Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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