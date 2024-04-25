Bakan Koca: Türkiye'nin aşı üretim üssü için çalışmalar hızla sürüyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
Sponsorlu İçerik
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!
Yeni uygulama başladı: Bu kişiler ehliyet alamayacak!
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
YÖK ırkçılardan rahatsız
YÖK ırkçılardan rahatsız
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Erdoğan'dan 'İsrail ile ticaret' sorusuna yanıt: O iş bitti
Erdoğan'dan 'İsrail ile ticaret' sorusuna yanıt: O iş bitti
Yargıtay 2 çocuğa istismarda bulunan sanığa verilen cezayı az buldu
Yargıtay 2 çocuğa istismarda bulunan sanığa verilen cezayı az buldu
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi
Dışişleri'nden 1915 olayları hakkında yapılan açıklamalara tepki
Dışişleri'nden 1915 olayları hakkında yapılan açıklamalara tepki
Hesabına bilinmeyen yerden para gelenler dikkat!
Hesabına bilinmeyen yerden para gelenler dikkat!
Yaz saati uygulaması değişecek mi?
Yaz saati uygulaması değişecek mi?
Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis menüsüne de yansıdı
Kamuda tasarruf tedbirleri Meclis menüsüne de yansıdı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Koca: Türkiye'nin aşı üretim üssü için çalışmalar hızla sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 10:56, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:51
Yazdır
Bakan Koca: Türkiye'nin aşı üretim üssü için çalışmalar hızla sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşı üretim üssü "Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi" hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelerde bulundu;

"Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar hızla sürüyor.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor.

En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı.

İnşa çalışmaları hızla devam eden, "aşı üssü" olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek.

İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor

Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin devam eden inşa çalışmaları üç etapta ilerliyor. İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.

Merkez inşaatının ikinci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. Üçüncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak.

2028'de bağışıklama programındaki aşılar "yerli ve milli" üretim olacak

Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor.

Merkezin hizmete girmesiyle, 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların %86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber