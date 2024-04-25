Dolar günü 32,53 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5190 32,5200 32,5350 32,5360 Avro 34,7900 34,7910 34,8640 34,8650 Sterlin 40,4550 40,5720 40,6380 40,7550 İsviçre Frangı 35,3900 35,5670 35,4170 35,6150 ANKARA ABD Doları 32,4890 32,5690 32,5050 32,5850 Avro 34,7500 34,8300 34,8240 34,9040 Sterlin 40,3950 40,6050 40,5780 40,7880