Dolar günü 32,53 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,53 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 17:46, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5190
|32,5200
|32,5350
|32,5360
|Avro
|34,7900
|34,7910
|34,8640
|34,8650
|Sterlin
|40,4550
|40,5720
|40,6380
|40,7550
|İsviçre Frangı
|35,3900
|35,5670
|35,4170
|35,6150
|ANKARA
|ABD Doları
|32,4890
|32,5690
|32,5050
|32,5850
|Avro
|34,7500
|34,8300
|34,8240
|34,9040
|Sterlin
|40,3950
|40,6050
|40,5780
|40,7880