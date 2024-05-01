15 Haziran maaşı ödenen 20 haziranda yaş haddine uğrayan memur için hangi katsayı uygulanır?

Soru : 20 Haziran 2024 tarihinde yaş haddinden emekli olacağım. 15 Haziran 2024 tarihinde alacağım son maaş 14 Temmuz tarihini kapsamaktadır. Emekli ikramiyeme uygulanacak katsayı Ocak 2024 + İkramiye farkı olarak ta Temmuz 2024 katsayısı mı, Yoksa Emekli ikramiyesi esas katsayı Temmuz 2024 katsayısı +ikramiye farkı olarak ta Ocak 2025 katsayısı mı uygulanacak. Net bilgi verebilirseniz sevinirim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Temmuz 2024 katsayı artışından yararlanmak için 15 Haziran 2024 görev aylığının alınmasının yeterli olacağını, dolayısıyla da 20 Haziran 2024 tarihinde yaş haddinden zorunlu emekli olmanın Temmuz 2024 katsayı artışından yararlanmaya engel olunmadığını söyleyebiliriz.

Memurların Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır:



Memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.



Memurların Emeklilik İşlemlerinde Dikkate Alınan Katsayılar:

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran 2024 görev maaşını alan bir memur, 16 Haziran 2024 ile 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında YAŞ HADDİNDEN ZORUNLU OLARAK emekli olunduğunda, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz 2024 tarihine kadar sayılır ve 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren de emekli aylığı bağlanır.

Hizmet sayılması, memurun 1 Temmuz da yürürlüğe giren katsayı artışlarından yararlanmasını sağlar. Katsayı artışının yürürlük tarihi 15 Temmuz 2024 tarihi de olsa bu durumu değiştirmez.

Dolayısıyla yaş haddine uğranıldığı tarih emekli ikramiyesi ve emekli aylığında uygulanacak katsayıyı belirler. Yani 2024 yılı ilk yarı yılı katsayısının uygulanması 14 Haziran a kadar devam eder, 15 Haziran görev maaşını bir öncesi katsayıdan alan için de 1 Temmuz 14 Temmuz arası da görev maaş farkı ayrıca ödenir, dolayısıyla bu durumda kişinin hizmeti de 14 Temmuza kadar gideceği ve emekli aylığının başlangıcı da 15 Temmuz olacağı için 2024 yılı ikinci yarı yılı için geçerli olan katsayı esas alınır.

Şayet, yaş haddi diyelim 13 Haziran 2024 olan memur için ilk etapta 2024 yılı ilk yarı yıl için uygulanan memur maaş katsayısı üzerinden 15 Haziran 2024 de emekli aylığı ve emekli ikramiyesi işlemleri, daha sonra da 1 Temmuz 2024 katsayısından da ayrıca ikramiye farkı ödemesi yapılırdı.

Ayrıca, memurların aylıkları peşin ödenmekte, peşin ödenen aylıklarda emeklilik halinde geri alınmamaktadır.

Kısa ve Net açıklamalarımız bağlamında verdiğiniz bilgilere göre söylenebilecek durum şöyledir:



20 Haziran 2024 tarihinde 65 yaşınızı dolduracağınız tarih olduğundan, bu tarih itibariyle Kurumunuz sizin talebinize bağlı olmadan emeklilik işlemlerinizi yapması gereklidir.



Bu durumda SGK emeklilik işlemlerinizi yapacağı tarihte Temmuz 2024 memur maaş katsayısı yürürlükte olmamakla birlikte, şayet SGK 20 Haziran ile 1 Temmuz arası emeklilik işlemlerinizi yaparsa Ocak 2024 katsayısını ilk etap da uygulayacağını, daha sonra da 1 Temmuz 2024 katsayısını esas alarak güncelleme yapması gerektiğini, (Bu güncelleme ikramiye farkı işlemi niteliğinde olmaz.)

Şayet, işlemlerinizi 1 Temmuz 2024 katsayısı yürürlüğe girdikten sonra yaparsa yeni yükseltilen katsayı üzerinden tüm işlemlerinizi zaten yeni katsayı üzerinden yapılması gerektiğini,

Yaş haddinden emekli olacağınız için de SGK ikramiye farkı niteliğinde olan ve yukarıda açıklamasını yaptığımız işlemi Ocak 2025 tarihinde ve bu tarih itibariyle güncel memur maaş katsayısı esas alınarak emekli ikramiye fark tutarını da hesaplaması gerektiğini,



Değerlendirmekteyiz.



Bu konularla ilgili Kurumunuzun ilgili birimiyle de görüşmenizi tavsiye edebiliriz.





