Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu

Saat 10.00'da başlayan duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Aylin Nazlı Aka, Suat Özçağdaş, Gül Çiftçi, Gökçe Gökçen, Zeliha Aksaz Şabhbaz, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve birçok siyasi parti temsilcisi katıldı.

Buna göre dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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