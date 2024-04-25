Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 13:07, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:01
Mehmet Dede Tekke köyünde Soner Doğan (33), Köyiçi mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.