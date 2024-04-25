Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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