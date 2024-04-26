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Emniyet personeline verilen bazı ilave ödemeler nelerdir?

Bu yazımızda Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel harekat, istihbarat, bomba imha birimi gibi özellikli unvanlarda görev yapanlara verilen fazla çalışma ücreti, tazminat vb. unsurlardan bahsedilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 14:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:50
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Emniyet personeline verilen bazı ilave ödemeler nelerdir?

Bilindiği üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 21 inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil);
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara; % 35,
2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara % 31,
3. Diğer birimlerinde görevli olanlara % 27,
b)Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine % 13,
... tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma ücreti ödenir.
Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idari, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. "

- Bomba imha tazminatı kimlere verilir?

Kanunun ek 26 ncı maddesinde ise şu hüküm bulunmaktadır:

"Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir. Bomba imha tazminatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tabi değildir.
Bomba imha tazminatının hesaplanması, ödeme şekli, kapsamı, uygulamaya ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca, bu maddenin yayımını takip eden iki ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

Diğer taraftan, 5/11/2008 tarihli ve 27045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Bomba İmha Tazminatının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ödemenin usul esasları, tazminatın kapsamı, ödeme şekli ve hesaplanması hükme bağlanmıştır.

- İşte Emniyet personeline verilen ilave ödemeler

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar dikkate alındığında,

-En yüksek devlet memuru aylığı (gösterge+ek gösterge). aylık katsayı şeklinde hesaplanmakta olup, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tutarı (1500+8000)* 0,760871: 7.228,27 TL dir.

-Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara en fazla yaklaşık 2530 TL fazla çalışma ücreti (%35) ödenmektedir.

-Diğer birimlerde görev yapanlara en fazla ödenecek fazla çalışma ücreti mezkur Kanunda %31, %27 ve %13 şeklinde belirtildiğinden bu miktarlar sırasıyla yaklaşık 2.240TL, 1.951 TL ve 940 TL'dir.

-Ayrıca İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör vb. faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılan personele ve operasyona destek verenlere yukarıdaki oranların yarısı tutarında ödeme yapmaya ve tutarı belirlemeye yetkilidir.

-Bomba uzmanlarına verilecek aylık tazminat ise 13.000.0,760871 : 9.891 TL tutarındadır.

-Bomba imha tazminatı sadece Bomba İmha Uzmanı olarak görev yapan personele ödenmektedir.

-Bu tutarlardan sadece damga vergisi kesilmektedir.

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