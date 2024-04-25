Trabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir tünelde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 13:20, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:15
İlçedeki Araklı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde kamyonetin sürücüsü İlker Ç'nin öldüğü, diğer araçlardaki Ferit A, Zeynep Ç. ve Emrullah K'nin de yaralandığı anlaşıldı.
Sürücü İlker Ç'nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar da sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.