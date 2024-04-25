Trabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İlçedeki Araklı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde kamyonetin sürücüsü İlker Ç'nin öldüğü, diğer araçlardaki Ferit A, Zeynep Ç. ve Emrullah K'nin de yaralandığı anlaşıldı.

Sürücü İlker Ç'nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar da sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.