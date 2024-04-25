Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarına ilişkin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır.

Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."