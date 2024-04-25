'Ailenin içinin boşaltılması insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir'

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temalı Çocuk Zirvesi'nin açılışında konuştu.

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri hatırlatan Kurtulmuş, Genel Kurulda Çocuk Özel Oturumunun yapıldığını aktardı. Kurtulmuş, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuğun, milletlerin en önemli varlığı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, çocukların korunması ve onların risklerden uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki en büyük tehdidin çocukların, zararlı akımlarla gelecekten kopartılması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, aileyi yok sayan, aileyi değersizleştiren, çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş,

"Ailenin içinin boşaltılması, aile kurumunun önemsiz, değersiz, lüzumsuz bir hale getirilmesi, insanlık tarihi boyunca yaşadığımız, insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir. Öncelikle çocuğun korunabilmesi için mutlaka aileyi değerli hale getirmek, aileyi güçlü hale getirmek, güçlü Türkiye'nin önemli ödevlerinden birisidir"

şeklinde konuştu.

Dünyada krizlerin ve kaosların yaşandığını aktaran Kurtulmuş, açlığın, kıtlığın, yokluğun, yoksulluğun birçok kıtayı etki altına aldığını söyledi.

Savaş ve işgallerin de en ağır faturasını çocukların ödediğine dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gazze'deki bu insanlık dışı katliamın, artık soykırım boyutlarına çoktan ulaşmış olan bu ağır insanlık suçlarının ne yazık ki bedelini Gazzeli çocuklar ödüyor. Şimdiye kadar 15 bine yakın çocuğun Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle hayattan koparıldığını biliyoruz. Dünyada birçok çocuk haklarıyla ilgili bildiriler olmasına, çocukların haklarını korumak için uluslararası kurum ve kuruluşlar olmasına rağmen hatırlayınız, Gazze'de oksijen yokluğu dolayısıyla kuvözde çırpınarak ölen 40'a yakın çocuğu dünya seyretmiş ve hiçbir şey yapamamıştır. Bu ayıp bile dünya için yeterlidir. Bu kadar çok çocukların geleceğiyle ilgili konuşulduğu ama çocukların geleceğini kurtarmak için tedbir alınamayan bir ortamda olmaktan dolayı fevkalade büyük üzüntü duyduğumuzu, acı çektiğimizi ifade etmek istiyorum. Sözün bittiği yerdeki çaresizlik, hele hele siyasetin en önemli çaresizliklerinden birisidir."

"Birinci vazifemiz, çocukların bütün bu zorluklardan korunabileceği güçlü mekanizmayı kurmak"

Konu Filistin halkı, yoksul halklar olduğu zaman bazı kesimlerin "görmezi, bilmezi, duymazı" oynadığının altını çizen Kurtulmuş, yaşanan sorunları çözebilmek için üstün bir iradenin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

"Dünyanın birçok yerinde, çatışma bölgelerinde, ellerine ekmek verilmeyen ama 10 binlerce dolarlık silahlar verilen çocukların nasıl savaşın aparatı haline getirildiklerini de biliyoruz"

diyen Kurtulmuş, dünyanın farklı yerlerinde basit sağlık hizmetleriyle hayata tutunabilecek çocukların ölüme terk edildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş,

"Birinci vazifemiz; çocukların bütün bu zorluklardan korunabileceği fevkalade güçlü bir mekanizmayı kurmak, bunun için uluslararası bir dayanışmayı en güçlü şekilde tesis etmek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda Türkiye'nin güçlü ve büyük bir Türkiye olma istikametinde, yürüyüşünde bu anlamda hem Türkiye'nin çocuklarına, hem dünya çocuklarına karşı en büyük sorumluluklarından birisi budur"

dedi.

Dünya çocuklarının en önemli sorunlarından birisinin de "çocuk işçiliği" diyerek ifade edilen konu olduğunu dile getiren Kurtulmuş,

"Çocuk işçiliği denilen şey postmodern çocuk köleliğidir. Dünyanın birçok yerinde 8 yaşında, 10 yaşında, hatta daha küçük yaşlarda çocuklar maalesef vampir kapitalizmin aparatı haline getirilmiş ve ağır çalışma koşulları altında inim inim inletilmektedir. Köleliği geride bıraktığımızın çok olduğunu söylüyoruz ama dünya bugün sadece çocuk işçiliği ayıbı, çocuk köleliği ayıbıyla yüzü kızarsa yeter de artar bile"

değerlendirmesini yaptı.

Çocukların en üst derecede eğitim almasının sağlanması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, çocukların spor ve sanat başta olmak üzere her alandaki kabiliyetlerinin keşfedilmesinin Türkiye'yi yönetenlerin görevi olduğunu vurguladı.

"Özgüven içerisinde yetişen bir nesil var"

Numan Kurtulmuş, geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi için gayret edeceklerini belirtti.

Meclis'teki 23 Nisan etkinliklerinde çocuklarla yaptığı sohbeti anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Çocuklara, 'Siz Türkiye'nin Uzay İstasyonu'nda çalışır mısınız?' diye sorarım. Hepsi elini kaldırır. Şimdiye kadar bir tek çocuk bana 'Sen ne diyorsun, deli misin, Türkiye'nin Uzay İstasyonu var mı ki orada çalışalım?' demedi. Çünkü Türkiye'nin çocukları biliyor ki çok yakında Türkiye'nin Uzay İstasyonu olacak. Türkiye'nin bütün teknolojilerde dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu özgüven içerisinde yetişen bir nesil var. Bizim yapacağımız tek şey; bu neslin önünü açmak, onların imkanlarını artırmak, onlara yol göstericilik yapabilmektir."

Çocuk politikalarının merkezi ve yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından birisi haline gelmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, bu konuda Meclis olarak her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Zirveye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından zirvenin oturumlarına geçildi.