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EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 13:55, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:50
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EKPSS 115 bin adayın katılımıyla 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildiren Ersoy, EKPSS için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacağını belirtti.

Adaylara, engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun çoktan seçmeli testler uygulanacağını anlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, 4 bin 507 adayın işitme-1 testinden, 20 bin 487 adayın zihinsel engelli testinden ve 90 bin 152 adayın ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava gireceğini kaydetti.

EKPSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğunu aktaran Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek."

- "Adaylarımıza uygun sınav ortamını sağlıyoruz"

Adaylara, engel gruplarına göre uygun sınav ortamını sağladıklarına işaret eden Ersoy, "EKPSS'ye giren engelli adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girecek." bilgisini verdi.

EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandığı bilgisini paylaşan Ersoy, "109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. Sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı alacak. 318 ÖSYM temsilcisi sınavın uygun şartlarda uygulanmasını takip için sahada görevli olacak." ifadelerini kullandı.

EKPSS, 28 Nisan Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

- İki ayrı elektronik sınav da yapılacak

ÖSYM'nin hafta sonu iki elektronik sınav da düzenleyeceğini aktaran Ersoy, "Cumartesi günü e-YDS/4 İngilizce ve pazar günü e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da toplam 63 sınav salonunda uygulanacak. 6 bin 222 adayın katılacağı e-sınavlarda emniyet dahil 486 görevli yer alacak. Sınavlar 13.45'te başlayacak ve 16.45'te sona erecek. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarı, sınav görevlilerine kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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