Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 14:26, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:32
Hayrettin Harman (29) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün eşi Ayşe Cihan Harman (29) hayatını kaybetti, sürücü ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.