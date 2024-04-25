Hacze giden icra memuru ile avukatları darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Nilüfer ilçesinde icra takibinde görevli memur ve avukatlara yönelik eylemleri nedeniyle "görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan müteahhit Emin A. ve B.C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın dün yaşandığı belirtilerek, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, tutuklama kararı sonrası konumlarına uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, diğer şüpheliler B.Y.B. ve İ.A'nın yakalanması polisin başlattığı çalışmanın sürdüğü ifade edildi.