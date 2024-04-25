Belediye ekipleri arasında arbede: Meclis üyesi kendini yere attı

YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
MB Kararı Sonrası Şok Faiz!
Sponsorlu İçerik
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Bakanlıktan 'arı sütü' ve 'polen' kararı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
Yeni anayasa için 'havuz' kurulacak! Süreci Numan Kurtulmuş yönetecek
YÖK ırkçılardan rahatsız
YÖK ırkçılardan rahatsız
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Özgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklaması
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın en yoğunu oldu
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Ankara'da toz taşınımının cuma gece saatlerine kadar görülmesi bekleniyor
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' açıklaması: Rakamda uzlaştık
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Bakanlık çalışmalara başladı: Ambalaj üzerine tavsiye fiyat geliyor
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Dışişlerinden ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Ana sayfaHaberler Siyasi

Belediye ekipleri arasında arbede: Meclis üyesi kendini yere attı

CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri ile AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında asfalt çalışması nedeniyle arbede yaşandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olay yerini ziyaret ettiği sırada kalabalık arasında bulunan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 16:23, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 16:44
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

CHP'li İzmit Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk bölgesinde Kocaeli Şehir Hastanesi'ne alternatif yol açmak isterken AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Büyükşehir ekipleri iş makineleri ile yolu kapatırken iki belediyenin ekipleri arasında arbede yaşandı.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in inceleme için olayın yerine yaptığı ziyaret sırasında ise inanılmaz olay yaşandı. Kalabalık arasında bulunan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, Hürriyet'in yanına yaklaşmak isterken yanındaki bir kişi koluyla iterek Efe'nin yaklaşmasına izin vermedi.

Bir anda kendini yerlere atıp bağıran Efe, yuvarlanmaya başladı. Bu sırada kendisini iten kişiyi de yere düşüren Efe ayağa kalkıp kendini tekrar yere attı. Belediye Başkanı Hürriyet, yürümeye devam ederken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Başkan Hürriyet o anlara ait görüntüyü X hesabında "Oskarlık performans" başlığıyla paylaştı.

Hürriyet olay sonrası yaptığı açıklmada ise "AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe bir dokunuşla kendisini nasıl yerlere atıyor, yerdeyken nasıl çelme takarak insanları yere düşürüyor. Sonra da 'bana saldırıyorlar' diye şov yapıyor. Geldiğimiz nokta bu" dedi.

Kendi ekiplerine yönelik müdahalenin de hesabını soracağını ifade eden Hürriyet, "Fen işleri müdürüme ve çalışanlarımıza yapılan saldırının hesabını soracağım. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber