Hastanede bir kişinin öldüğü sopalı kavgada şüpheli tutuklandı

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde önceki gün güvenlik amiri Erdal Çaycı ile yardımcısı Atilla Ay arasında nöbet listeleri sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdal Çaycı sopa ile Atilla Ay'a vurdu.

Ay olay yerinde hayatını kaybetti, Çaycı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Çaycı tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifade veren Çaycı, maktulle iki aydır nöbet listeleri yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Birkaç kez kendisini bu sebeple uyardım. Beni dinlemedi, küfretti. Önce o yanında duran sopaya yöneldi. Ben de sağ tarafımda duran sopayı elime aldım. Savurduğumda omzuna vurmayı amaçladım ama başına geldi. Birkaç kez vurdum." dedi.

Hakim, şüpheli Erdal Çaycı'nın "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.