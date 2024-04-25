Acil servis doktoru kazada öldü, 6 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Mustafa Güder'in (26) de içerisinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Feci kaza anı kamerada

Doktorun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.