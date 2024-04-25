Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

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