Eğitimci ve yazar Dursun Ali Taşçı yaşamını yitirdi

Yazarın vefatına dair AA muhabirine açıklama yapan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Taşçı için, "Ömrünü eğitime ve maarif davasına adayan ve ömrü boyunca çok genç yetiştiren önemli bir ağabeyimizdi. Eğitimci olmakla birlikte bir münevverdi, çok sayıda eserler kaleme aldı." dedi.

Taşçı'nın inancı uğruna bedel ödeyen samimi bir Müslüman olduğunu dile getiren Bıyıklı, "Memleket sevgisiyle dolu çok değerli bir insanı kaybettik. İdeal bir eğitim sisteminin rüyasını görüyor ve bu konuda fikirler beyan ediyordu. Hayırlı eserler bıraktı, amel defteri kapalı kalmayacaktır. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Dursun Ali Taşçı'nın cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verilecek.