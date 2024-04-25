Kafasına ve ayaklarına poşet takarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kent merkezinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmada, hırsızlığı M.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde tanınmamak için kafasına poşet geçiren, ayaklarına da poşet takan M.D, bir cep telefonu dükkanının önünden geçiyor. Daha sonra geri dönen M.D, taşla telefoncunun camını kırarak telefonları çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.