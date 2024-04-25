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IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Türkiye'ye ilişkin çarpıcı verilere yer verdi. Rapora göre, kişi başına gelirde Türkiye dünya ortalamasının 1500 dolar üzerindeyken, 2023'de dünya ortalamasının 500 dolar altına düştü.

Haber Giriş : 25 Nisan 2024 19:08, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 19:09
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IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; Uluslararası Para Fonu, (IMF) her sene iki defa yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunu açıkladı. Buna göre Türkiye, son 10 senede kişi başına düşen milli gelir sıralamasında geriledi.

Türkiye'de kişi başına milli gelir 10 sene önce dünya ortalamasından 1500 dolar fazla iken 500 dolar geriye düştü. Dünyanın en büyük ekonomi sıralamasında da Türkiye irtifa kaybetti ancak hala en büyük 20 ekonomi arasında olmayı sürdürüyor.

Türkiye kişi başına gelirde dünya 72. sırada

Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerine bir kaç göstergeden bakmak mümkün. Bunlardan ilki kişi başına düşen milli gelir. IMF'nin Nisan 2024'te yayınladığı rapora göre 2023 yılında Türkiye'de kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 12 bin 849 Amerikan doları oldu. Türkiye bu gelir ile dünyada 72. sırada yer aldı.

2013 yılında ise Türkiye'de kişi başına düşen GSYH 12 bin 489 dolar idi. Türkiye kişi başına milli gelir sıralamasında 2013 yılında 66. sırada idi. Bu durumda Türkiye son 10 senede 6 sıra geriledi.

Dünya ortalamasının üstündeydi, geriye düştü

Türkiye'nin verilerini dünya ortalaması ile karşılaştırmak da mümkün. Buna göre kişi başına milli gelir 2013'te dünya ortalamasının bin 554 dolar üzerinde iken 2023'te 510 dolar altına düştü.

Dünya ortalaması ile Türkiye'de kişi başına milli gelir daha geniş bir zaman diliminde karşılaştırıldığında şu sonuç ortaya çıkıyor: 2000'li yılların başında Türkiye dünya ortalamasının gerisinde. Ancak 2007 yılından itibaren Türkiye üstte çıkarken 2017 yılına kadar büyük ölçüde daha yüksek gelire sahip.

2017'den sonra ise durumun rengi değişiyor ve Türkiye hep dünya ortalamasının altında yer alıyor.

Zaten Türkiye'nin son yıllarda gerilediği gösteren diğer veri ise Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay. 2013 yılında dünya ekonomisinin yüzde 1,24'ünü Türkiye oluştururken bu oran 2023'te yüzde 1,06'ya düştü.

Satın alma gücü de düştü

Ekonomistler yöntem ve anlamını zaman zaman eleştirse de satın alma gücüne göre milli gelir de en çok başvurulan kıyaslamalardan birisi.

Buna göre 2023 yılında satın alma gücüne göre kişi başına düşen milli gelir Türkiye'de 42 bin 64 dolar oldu. Sırası ise 52. 2013 yılında ise bu değer 22 bin 221 dolar idi. Türkiye'nin sıralaması ise 61 idi.

Euronews'in derlediği bilgilere göre; satın alma gücüne göre kişi başına milli gelir sıralamasında Türkiye son 10 yılda ilerleme gösterirken kişi başına milli gelir sıralamasında geriye gitti.

GSYH cinsinden ülkelerin ekonomi büyüklüklerine bakıldığında ise Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 18. Ekonomisi oldu. IMF'ye göre Türkiye'nimn GSYH'si 1,11 trilyon dolar oldu.

2013 yılında ise Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisi idi.

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