Öğretmene yumruk atan veli tutuklandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmene yumruklu saldırıda bulunan öğrenci velisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi.

Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye aniden yumruk attı.

Hastaneden darp raporu alan kadın öğretmen, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

"Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç. tutuklandı.

Saldırı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, koridorda yürüyen öğretmene velinin aniden yumruk atması, darp sonucu öğretmenin yere düşmesi ve okul personelinin yardıma koşması yer alıyor.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda, bir veli tarafından darp edilen öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan, bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmek uğruna kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemi asla kabul edilemez. Hepimizi üzen olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."