Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'öğretmen atamalarında 45 dakikalık mülakat yapacağız' açıklamaları sonrasında öğretmen atamalarındaki mülakat konusunu yazdı.

"Mülakat meselesi gündemde yine. Kalmalı mı kaldırılmalı mı?" diyen Tayyar'ın yazdıkları şu şekilde;

Kesinlikle kaldırılmalı, iki sebeple:

1/Cumhurbaşkanımızın sözü yere düşürülmemeli. Güven zincirini koparırsanız sözün hükmü kalmaz artık.

2/Özel yetenek gerektiren ve ulusal güvenliği ilgilendiren kritik alanlara tercihte mülakata ihtiyaç duyulabilir ama genel manada kaldırılmasında sayısız fayda var.

Mesela.

1/Adalet duygusunu güçlendirir.

2/Umutları yeşertir.

3/Güveni arttırır.

4/Çoğulculuğu pekiştirir.

5/İstismarı azaltır.

6/Liyakatı ödüllendirir.

Mülakatın kaldırılması nihai aşamada siyasi fayda da sağlar.

'Mülakatın faydası' diye anlatılanlar ise sadece yanılsamadır.

Mülakat yaptınız kadrolaştınız mı, liyakatı mı ödüllendirdiniz, ne yaptınız?

Misal, 1 milyon 250 bin öğretmenin üçte ikisi bizim dönemde atandı, eminim üçte ikisi oy vermemiştir.

Bırakın mülakatla atananları, referansla genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı olanların önüne sandık koyun, AK Parti birinci çıkmaz.

Sorun başka.

Onu da başka zaman anlatırız.