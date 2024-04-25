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Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Pozitif Gündem' toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek

Türkiye ve Yunanistan arasında, 26 Nisan'da İstanbul'da 2021 yılında başlayan "Pozitif Gündem" girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 23:04, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:05
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Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Pozitif Gündem' toplantısı İstanbul'da gerçekleşecek

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Fragkogiannis başkanlığındaki heyetler, 26 Nisan tarihinde İstanbul'da, 2021 yılında başlayan Pozitif Gündem girişiminin altıncı toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıda, ikili ticari, ekonomi, ulaştırma, eğitim, teknoloji, çevre, sağlık ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nda, 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da yapılan son toplantıdan bu yana kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi ve sürece dahil edilebilecek yeni işbirliği sahalarının istişare edilmesi, ayrıca sürecin geleceği hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmekte olduğu belirtildi.

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