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Kendini yere atan meclis üyesinden açıklama

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında çevre düzenlemesi sebebiyle çıkan kargaşada bir kişinin AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmesi neticesinde yere düşerek yuvarlanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Efe, "İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2024 23:56, Son Güncelleme : 25 Nisan 2024 23:53
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Kendini yere atan meclis üyesinden açıklama

Şehir hastanesinin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışları arasında kavga çıktı. Olay sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye gitti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi ittirmesi ile yere düşerek yuvarlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, yere düşen İbrahim Efe'ye "Kendini yere atıyorsun, numara yapma" diye tepki gösterdi.

"Öfkeme yenik düştüm"

Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan İbrahim Efe, "Doğup büyüdüğüm mahallem Tavşantepe başta olmak üzere, şehrimize hizmet etmek için çocuk denecek yaşlarda siyasetin içine girdim. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen komşularım, dostlarım, arkadaşlarım sayesinde önce mahallemde muhtar olarak bu yüce duyguyu yaşamayı Rabbim bana nasip etti. Çok şükür ki şimdi de İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak milletimize hizmet etmek nasip oldu. Bu yeni görevimin verdiği sorumlulukla ve aynı zamanda mahallemin hemen yanı başındaki bir talep ve ihtiyaç olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yaya geçişi yapılması için farklı kurumlarla temas halindeydim. Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm. Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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