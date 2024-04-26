36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı

Sağlık alanında 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılmıştı.

26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla 36 bin sözleşmeli personelin çalıştırılacağı hizmet birimleri belli oldu. Buna göre 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilecek.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin istihdam edileceği hizmet birimleri