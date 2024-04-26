36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
36 bin sözleşmeli tabip ve uzman tabibin istihdam edileceği hizmet birimleri belli oldu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 00:14, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 00:17
Sağlık alanında 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılmıştı.
26 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla 36 bin sözleşmeli personelin çalıştırılacağı hizmet birimleri belli oldu. Buna göre 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilecek.
İşte Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 4924 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin istihdam edileceği hizmet birimleri