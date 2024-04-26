Parti binası değil PKK karargah gibi! DEM teşkilatında terörist köşesi
Parti binası değil PKK karargah gibi! DEM teşkilatında terörist köşesi
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Ortaokulda öğretmen veli tarafından darbedildi
Ortaokulda öğretmen veli tarafından darbedildi
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Poliçe fiyatlarına asgari ücret ayarı
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Gramaj hilesine ambalaj darbesi! İki bakanlıktan ortak çalışma
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu
İYİ Parti'de üst düzey istifa
İYİ Parti'de üst düzey istifa
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor

Kamudaki tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için hükümetin yaptığı hazırlıklarda sona gelindi. Buna göre, ilk etapta kamunun kullanımındaki araçlar etap etap tasfiye edilecek. Bakan Şimşek'in talimatı ile 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 07:17, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 07:20
Yazdır
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlıyor. Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.

AŞAMALI TASFİYE PLANI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

MAKAM ARACINA SINIRLAMA

Ayrıca kamudaki makam araçlarının kullanımına da sınırlama getirileceği belirtildi. Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek. Doğrudan makama tahsisli araçların listesi de belirlenerek, yeni planlama yapılacak.

115 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373'ü savunma ve güvenlik, 9.973'ü sağlık, 8.136'sı tarım ve ormancılık, 7.579'u eğitim, 4.772'si adalet, 13 bin 71'i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.

SERVİSLER KALKACAK

Bu arada, kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber