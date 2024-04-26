Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlıyor. Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.

AŞAMALI TASFİYE PLANI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Maliye Bakanlığı kaynakları, kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti. Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.

MAKAM ARACINA SINIRLAMA

Ayrıca kamudaki makam araçlarının kullanımına da sınırlama getirileceği belirtildi. Makam aracı kullanacak kadrolar yeniden belirlenecek. Üst düzey bürokraside, bazı pozisyonlardaki makam aracı uygulamasına son verilecek. Doğrudan makama tahsisli araçların listesi de belirlenerek, yeni planlama yapılacak.

115 BİN ARAÇ BULUNUYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bu taşıtların 72 bin 373'ü savunma ve güvenlik, 9.973'ü sağlık, 8.136'sı tarım ve ormancılık, 7.579'u eğitim, 4.772'si adalet, 13 bin 71'i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor.

SERVİSLER KALKACAK

Bu arada, kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.