Kiralık piyasası hareketlendi

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre Yerel yönetim seçimlerinin tamamlanması, Ramazan Bayramı'nın geçmesi ve yaklaşan yaz sezonuyla birlikte kira fiyatlarının nispeten stabil kalmasını fırsat bile vatandaşlar emlak piyasasını hareketlendirdi. Mülk sahibiyle ihtilaflı olanlar, dairesi kentsel dönüşüme girip güneşli havalarda ev taşımak isteyenler soluğu emlak ofislerinde alıyor.

Geçen yıl ekimde başlayan ve yüzde 25-30'a kadar gerileyen konut kiralarının köpük fiyattan uzaklaşmasıyla da kiralık daire aramaları yüzde 45 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda 3-4 kat artış gösteren kiralık piyasasının şu anda bir dengeye oturduğuna işaret eden gayrimenkul uzmanları, son dönemdeki hareketlilikle ortalama yüzde 5 artış gözlemlendiğine işaret etti. Uzmanlar, yıl boyunca fahiş köpük-balon fiyat artışları beklemediklerini, enflasyon nispetinde artış öngördüklerini dile getirdi.

Aramalar yüzde 45 arttı

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenmesiyle 15 milyon kişinin ziyaret ettiği emlak platformu Emlakjet'in mart ayı raporu da piyasadaki hareketlenmeye işaret ediyor. Platformun, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanındaki hareketler doğrultusunda, mart ayında konut arayanların yüzde 45'i kiralık, yüzde 55'i satılık konut aradı. Türkiye genelinde, bir önceki aya göre kiralık fiyatlarında yüzde 4'lük, satılık fiyatlarında ise yüzde 2'lik bir artış gözlemlendi.

Cadde'de yeni bir daire 60-80 bin TL

Keller Williams Ekol Yönetici Ortağı Ahmet Kurşunlu, kiralık piyasasının iyi gittiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Kiralıklar çok uzun beklemiyor artık. Bir hafta önce ilana çıkan bir daire, bir haftada kiralandı. Talep var. Aslında bizim elimizde geldiği gibi durmuyor, hemen tutuluyor, 30 bin lirayı görebilecek bir daire 35 bin liradan kiralandı. Yerine göre değişiyor. İhtiyacı olan satın almak yerine kiralıyor.

Son bir ayda hızlandı. En çok Çekmeköy, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye bölgelerinde bir talep gözlemleniyor. Mesela Bağdat Caddesi'nde, Göztepe'de, Kadıköy'de iyi bir yeni daire için 60-80 bin lira gözden çıkartılıyor. Bir altı dairde 30-50 bin lira, eski yapılar ise 15-25 bin lira bandında kiralanıyor." Kiraların bir dengeye oturduğuna işaret eden Kurşunlu, "Eskisi gibi öyle yüksek köpükler olmaz, rayiç değerini buldu. Yıl sonuna kadar enflasyonla doğru orantılı olarak böyle devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Oturum isteyenler doğru fiyattan alım yapıyor

Keller Williams Ekol Yönetici Ortağı Ahmet Kurşunlu, kiralık piyasasının hareketlik göstermesine karşın, satılıklarda hızlı bir hareket olmadığına belirterek, "Şu an piyasada 'yatırım değil, oturmak için alım yapıyorum' diyenler, doğru fiyattan alım yapıyorlar. Satılık piyasasında 5-10 milyon lira aralığında olan konutlar daha çok talep görüyor. Onun dışında Beykoz, Çekmeköy gibi bölgelerinde yatırım için arsa isteyenler çok fazla. Bağdat Caddesi'ne yakın bölgelerde konut için ilgi görüyor" dedi. Kurşunlu, son dönemde yabancıların vatandaşlık sonrası gayrimenkul satışı yönünde bir talep gelmediğini de sözlerine ekledi.

Satılıkta iş yeri, kiralıkta daire talebi çok fazla var

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Şenay Araç, Ramazan Bayramı sonrasında kiralık için aramaların başladığını belirterek, "Hem satılık, hem kiralık soranlar var. Önceden telefonlar çok az çalarken, şimdi günde yaklaşık 25 telefon gelmeye başladı. Piyasa şu anda açıldı. Ancak satılıkta daha çok ticari, iş yeri soran var" açıklamasında bulundu. Kiralık daire fiyatlarında ise stabil bir durum olduğuna işaret eden Şenay Araç, "Önceden haftalık fiyat değişiyordu. Şu anda fiyatlarda artış yok. Yıl sonuna kadar kira fiyatlarında bu stabil durum devam eder."

İstanbul'da kiralar şubattan beri durağan

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, kiralıkta bölgesel hareketlenme yaşandığını söylemenin mümkün olduğunu belirterek, "Özellikle büyükşehirlerdeki ilçelerde daha belirgin" dedi. Emlakjet raporuna göre, İstanbul'da mart ayında kira artışı gözlemlenmemesini ise geçici bir durum olarak yorumladıklarını dile getiren İdikat, "İstanbul'da 2024 şubat ayından beri kiralık fiyatlarında durağanlık devam ediyor. Kira artışlarının ne zaman tekrar başlayacağını öngörmek şu an için zor bir durum. Bu durum, yukarıda bahsedilen ekonomik ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişecektir" değerlendirmesinde bulundu.