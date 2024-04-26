22 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Kiralık piyasası hareketlendi
Kiralık piyasası hareketlendi
KKM'nin faturası ne kadar?
KKM'nin faturası ne kadar?
Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak
Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Ortaokulda öğretmen veli tarafından darbedildi
Ortaokulda öğretmen veli tarafından darbedildi
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Çorlu'daki tren kazası ile ilgili davada cezalar belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

22 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Nisan Cuma gününe dair hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 08:41, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:42
Yazdır
22 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Önceleri güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney, güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber