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Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı

Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla bekliyor. Emekli zammı normalde 6 aylık enflasyona göre yapılıyor. Ekonomistlerin beklentisine göre bu da yüzde 25'e denk geliyor. Ancak geçim sıkıntısı çeken emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor. O da temmuz zammının yıllık enflasyona göre yapılması. Bu formülün hayata geçirilmesi durumunda emekliyi temmuzda yüzde 35-40 arasında bir zam bekliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 09:36, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:30
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Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz zammında. Maaş artışlarında enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş artışları 6 aylık enflasyon göre belirlenecek.

EMEKLİNİN YÜZDE 15'LİK ZAMMI CEPTE

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon ocakta yüzde 6.70, şubatta yüzde 4.53, martta ise yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk üç aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu. 3 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 15'lik zammı garantiledi. Ancak kesin rakam nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 25 ZAM

Merkez Bankası'nın nisan ayı piyasa katılımcıları anketi, emekli zammı için önemli bir ipucu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette enflasyon tahmini nisan ayı için yüzde 3.25, mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2.54 oldu. Anketteki beklentinin gerçekleşmesi durumunda emekliye temmuzda yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL

Ancak geçim sıkıntı çeken emeklilerin alım gücünü artırmak için masada bir formül daha bulunuyor. Bu da zammın 6 aylık enflasyona göre değil, yıllık enflasyona göre yapılması. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 35-40 arasında. Bu formülün hayata geçirilmesi halinde emekliye temmuzda yüzde 35-40 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

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