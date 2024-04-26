Taşımacılıkta bir ülke ile daha sınırlar kalktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantıs'ında alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu. bakan Uraloğlu, toplantıda iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını açıkladı. Uraloğlu,"Türk Devletleri ile yapılan iş birliği bizim için çok kıymetli. Ülkemizin coğrafi konumunun stratejik önemini biliyoruz, attığımız her adımda ülkemizin ekonomisini ve ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.



"Türk ve Kırgız Plakalı Taşıtlardan Geçiş Ücreti Alınmıyor"



Bakan Uraloğlu, toplantı sonunda imzalanan Protokol ile, uluslararası karayolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalardan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirmenin 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlaması kararlaştırıldığını belirterek, "Heyetlerimiz ayrıca Türk ve Kırgız plakalı taşıtlardan da karşılıklı olarak geçiş ücreti alınmayacağını teyit etti" diye konuştu.



"Orta Koridorun Karayolu Ayağı daha da Güçlenecek"



Kırgızistan ile karayolu taşımalarının serbestleştirmesi, taşımacıların Kırgızistan'a ve Kırgızistan üzerinden diğer ülkelere gerçekleştirecekleri taşımaları da kolaylaştıracağının altını çizen Uraloğlu, Orta Koridorun transit konumunu güçlendirerek, gerek ihraç ürünleri gerekse transit yüklerinin Asya ile Avrupa arasında daha kolay taşınabileceğini ifade etti.



Protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yrsvbek Bariev arasında imzalanandı.