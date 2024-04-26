Taşımacılıkta bir ülke ile daha sınırlar kalktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu'nda alınan kararlar doğrultusunda değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasında ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını belirten Bakan Uraloğlu, "İmzalanan protokol ile, iki ülke arasında 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uluslararası karayolu taşımacılığında ikili ve transit taşımalardan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması ve serbestleştirilmesi kararlaştırılmıştır." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Kara Ulaştırması
Karma Komisyon (KUKK) Toplantıs'ında alınan kararlara ilişkin değerlendirmede
bulundu. bakan Uraloğlu, toplantıda iki ülke arasında ulaştırma ve lojistik
alanında iş birliğini güçlendirecek kararlar alındığını açıkladı. Uraloğlu,"Türk
Devletleri ile yapılan iş birliği bizim için çok kıymetli. Ülkemizin coğrafi
konumunun stratejik önemini biliyoruz, attığımız her adımda ülkemizin ekonomisini
ve ticaretini geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.
"Türk ve Kırgız Plakalı Taşıtlardan Geçiş Ücreti Alınmıyor"
Bakan Uraloğlu, toplantı sonunda imzalanan Protokol ile, uluslararası karayolu
taşımacılığında ikili ve transit taşımalardan geçiş belgesi kotalarının kaldırılması
ve serbestleştirmenin 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlaması kararlaştırıldığını
belirterek, "Heyetlerimiz ayrıca Türk ve Kırgız plakalı taşıtlardan da karşılıklı
olarak geçiş ücreti alınmayacağını teyit etti" diye konuştu.
"Orta Koridorun Karayolu Ayağı daha da Güçlenecek"
Kırgızistan ile karayolu taşımalarının serbestleştirmesi, taşımacıların Kırgızistan'a
ve Kırgızistan üzerinden diğer ülkelere gerçekleştirecekleri taşımaları da kolaylaştıracağının
altını çizen Uraloğlu, Orta Koridorun transit konumunu güçlendirerek, gerek
ihraç ürünleri gerekse transit yüklerinin Asya ile Avrupa arasında daha kolay
taşınabileceğini ifade etti.
Protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ile Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yrsvbek Bariev arasında imzalanandı.