Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Olayla ilgili F.A, C.Ç.İ, S.A. ve E.I. gözaltına alındı.

Ekipler belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdi.

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