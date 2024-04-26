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Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadi program çalışıyor, programımızı güçlendireceğiz. Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 09:49, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:47
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:

Orta Vadeli Program çalışıyor, istenen sonuçları veriyor. Programımızı güçlendireceğiz ve uygulamakta, Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız.

Para politikasının aktarım mekanizması gecikmeli çalışıyor. Dolayısıyla dezenflasyonu önümüzdeki dönemde destekleyecek adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikasında, yapısal reformlar olacak.

"DEZENFLASYON ZAMAN ALIYOR"

En büyük önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyici şekilde mali disiplin. Dezenflasyon zaman alıyor, enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız

Merkez Bankası, para politikasında önemli adımlar attı. Şu anda seçici kredi politikası uyguluyor. Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda.

Önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz.

KAMUDA TASARRUF ÇALIŞMALARI

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdi. Yakında bazı hususları paylaşacağız. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan yaratacağız.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Bu sene Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var. Çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altınca olacak. Bütçe açığı öngörümüz yüzde 6,4, hedefimiz yüzde 5'in altı olacak.

"EKONOMİDE DENGELENME BAŞLADI"

Program bazı alanlarda öngörülerimizden daha iyi çalışıyor. Rasyonel politikalar ve yapısal reformlar yatırımcı getirecek.

Yılın ikinci yarısından itibaren iç talep yumuşarken, dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek. Büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız ama makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Kur oynaklığı azaldı. Ekonomide dengelenme başladı. Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azalıyor. Belli çevreler, belli portföy tercihlerini pohpohladılar.

"ENFLASYON ÇOK HIZLI DÜŞECEK"

Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek. Baz etkisi var program etkisi de var. Piyasa beklentilerinin zaman içerisinde bizim hedeflerimize yakınsayacağına inanıyoruz.

Programın güçlü bir şekilde uygulamaya devamıyla önümüzdeki aylarda kredi notu artışlarının geleceğine inanıyoruz

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