Dolar 32,44 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,5350 32,5360 32,4460 32,4470 Avro 34,8640 34,8650 34,7320 34,7330 Sterlin 40,6380 40,7550 40,5950 40,7120 İsviçre Frangı 35,4170 35,6150 35,3050 35,4820 ANKARA ABD Doları 32,5050 32,5850 32,4160 32,4960 Avro 34,8240 34,9040 34,6920 34,7720 Sterlin 40,5780 40,7880 40,5350 40,7450