Dolar 32,44 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 32,44 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 17:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:07
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,5350
|32,5360
|32,4460
|32,4470
|Avro
|34,8640
|34,8650
|34,7320
|34,7330
|Sterlin
|40,6380
|40,7550
|40,5950
|40,7120
|İsviçre Frangı
|35,4170
|35,6150
|35,3050
|35,4820
|ANKARA
|ABD Doları
|32,5050
|32,5850
|32,4160
|32,4960
|Avro
|34,8240
|34,9040
|34,6920
|34,7720
|Sterlin
|40,5780
|40,7880
|40,5350
|40,7450