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Dolar 32,44 TL'ye geriledi

Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 32,44 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 17:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:07
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Dolar 32,44 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları32,535032,536032,446032,4470
Avro34,864034,865034,732034,7330
Sterlin40,638040,755040,595040,7120
İsviçre Frangı35,417035,615035,305035,4820
ANKARA
ABD Doları32,505032,585032,416032,4960
Avro34,824034,904034,692034,7720
Sterlin40,578040,788040,535040,7450

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