Hatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

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