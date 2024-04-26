Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor

İstanbul'da bir okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
İstanbul'da bir okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakanlık harekete geçti! IBAN kiralayanlar dikkat
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Bakan Şimşek: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında başlayacak
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Emekli için yeni formül! İşte milyonları temmuzda bekleyen zam oranı
Kiralık piyasası hareketlendi
Kiralık piyasası hareketlendi
KKM'nin faturası ne kadar?
KKM'nin faturası ne kadar?
Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak
Okullarda müfredat değişiyor: Yeni taslak bugün açıklanacak
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
Maliye sahaya indi: Ceza yağacak
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
THY, 2023 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
Mehmet Şimşek düğmeye bastı, kamuda araç tasfiyesi başlıyor
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
36 bin sözleşmeli tabibin hizmet birimleri yayımlandı
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı, patlıcan tarlasına yapılmış
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Şamil Tayyar: Mülakatın kaldırılması siyasi fayda sağlar
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
23 Nisan kutlamalarında tekme atılan çocuğa Bakanlıktan destek
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
IMF: Türkiye kişi başı gelirde dünya ortalamasının altına düştü
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
ÇAYKUR'a 1072 mevsimlik işçi alınacak
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
YRP'li Yozgat Belediye Başkanı T.C. tabelası astı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
'15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi' iddiası yalanlandı
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar, MB'nin faiz kararına ne dedi?
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
AYM Başkanı Özkaya: Yargı organları arasında iyi bir iletişime ihtiyaç var
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
Konya'da YRP'li belediye başkanı, partisinden istifa etti
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
'Büyüme performansımız, ekonomimizin gücünü göstermektedir'
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Uyku apnesi ehliyete engel mi? DMM'den açıklama geldi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Yeni müfredat yarın açıklanacak... İşte detaylar
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Fahiş fiyata yeni düzenleme geliyor
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor

Türkiye'nin büyük bölümünde geçen yıl yaz aylarında günlerce etkili olan kavurucu sıcakların, bu sene de rekor seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2024 11:06, Son Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:07
Yazdır
Türkiye'yi yine kavurucu bir yaz bekliyor

Birçok ilde geçen yıl hazirandan eylüle kadar mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla rekorlar kırıldı. Türkiye'de 2023'ün en yüksek sıcaklığı, 49,5 dereceyle Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldü.

Küresel ısınmanın da etkisiyle yaşanan yüksek hava sıcaklıkları, bu yıl marttan itibaren etkili olmaya başladı. Martta bazı günlerde birçok ilde hava sıcaklıkları 30'lu dereceleri gördü.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Türkiye'de beklenen sıcak hava dalgaları ve uzun vadede yaşanabilecek iklimsel kaymaların olası etkilerini anlattı.

Uzun süreli sıcaklık artışlarının dünyanın hemen her bölgesinde devam ettiğini belirten Türkeş, Türkiye'de de ortalama en yüksek ve en düşük sıcaklıkların arttığını söyledi.

Gece sıcaklıkları ve rekor sıcaklıklarda belirgin yükselişler olduğunu, sıcak hava dalgalarının süresi, uzunluğu ve sıklığında çok ciddi artışlar gözlendiğini vurgulayan Türkeş, "2023 yaklaşık 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğine erişti, yıl içinde birkaç kez geçti. 2023 yazı çok sıcaktı, 2024'te de her ay rekor sıcaklıklar yani sanayi öncesine göre en yüksek sıcaklıklar yaşanıyor ve yeni yüksek sıcaklık rekorları kırılıyor." dedi.

Türkeş, martta Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini anımsattı.

Bu ay ise genellikle mayıs sonu, haziran başında görülen, 30'lu derecelere ulaşan sıcaklıkların yaşanmaya başlandığına dikkati çeken Türkeş, "Hem mevsimlik hava tahminleri hem de kısa süreli iklim öngörülerine baktığımızda çok büyük bir olasılıkla bu yaz da Türkiye'nin büyük bölümünde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde olacak. Güneydoğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun mikroklima çukur alanlarında, Güneybatı Anadolu'da yüksek sıcaklık rekorlarının kırılacağını öngörüyorum." diye konuştu.

- "2070'e kadar Büyük Ağrı'nın tepesindeki buzul takkesinin erimesini bekliyoruz"

Türkeş, yaptıkları araştırmalara göre, Akdeniz havzasında yer alan Türkiye'de, gelecekte hava sıcaklıklarının daha da artmasının, yaz sıcağının 5 ila 7 derece daha yüksek olmasının, yıl boyunca uzun süreli ortalamalardan 3 ila 5 derece sıcak havaların yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Yağış rejiminin değişeceğini anlatan Türkeş, şiddetli, kuvvetli, aşırı gök gürültülü sağanaklar ve bunların yol açacağı seller, akarsularda taşkınlar, kentlerde su baskınlarının bundan sonra daha çok görülebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Türkeş, yağış rejiminin değişmesinin, Akdeniz havzasında özellikle yılın soğuk dönemlerinde kuraklığın sıklığı, süresi ve şiddetini artırabileceği uyarısında bulunan Türkeş, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki ana iklim bölgelerinde çok ciddi alansal kaymalar söz konusu. 50 yıl içinde Akdeniz ikliminin bugünkünden çok daha geniş alanları kaplayacağı öngörülüyor. Örneğin Batı Karadeniz'in büyük bölümü, Karadeniz'in iç bölgeleri, 'yağmur gölgesi' adını verdiğimiz vadi kuşakları, Akdeniz ikliminin etkisi altına giriyor. İç Anadolu'da egemen olan yarı kurak step iklimi de alanını genişletiyor. Dolayısıyla yüzyılın sonuna ulaşmadan büyük bir olasılıkla Türkiye, çok daha sıcak ve kurak Akdeniz ve step iklimlerinin egemenliğine girecek."

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'ndeki nemli ılıman iklimin, Doğu Anadolu'daki soğuk iklimin alanını daraltacağını dile getiren Türkeş, Kuzeydoğu Anadolu'nun kuzey bölümleri dışında soğuk iklim kuşağının tümüyle ortadan kalkacağını söyledi.

Buzulların hızla eridiğine dikkati çeken Türkeş, şunları kaydetti:

"Buzullar çok önemli. Buzulların oluştuğu dağlar aynı zamanda kalıcı karın bulunduğu alanlar. Orta ve kötümser iklim senaryoları gerçekleşirse gelecekte kar yağışı hemen hemen hiç düşmeyeceği için ilkbahar kar erimeleri yaşanmayacak. Aynı zamanda hızla erimekte olan dağ buzullarımız, hatta yüzyılın sonundaki kötümser senaryoda Büyük Ağrı'nın tepesindeki buzul takkesinin erimesini bekliyoruz. 2070'e geldiğimizde büyük bir olasılıkla çok ciddi bir değişiklik olmazsa bunları çoktan yaşamış olacağız. Artık çok daha sıcak, çok daha kurak, aşırı hava ve iklim olaylarına elverişli bir dünyaya kapıyı açtığımızı söyleyebilirim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber